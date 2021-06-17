Готовы ли к ней предприниматели Владимирской области? Насколько сильно
они пострадали во время пандемии? И какие меры поддержки им оказали и
будут оказывать дальше?
<a href="https://33live.ru/novosti/17-06-2021-ugrozu-tretej-volny-koronavirusnoj-infekcii-kommentiruet-alla-matyushkina-upolnomochennyj-po-zashhite-prav-predprinimatelej.html" target="_blank">Угрозу третьей волны коронавирусной инфекции комментирует Алла Матюшкина, уполномоченный по защите прав предпринимателей</a> - Готовы ли к ней предприниматели Владимирской области? Насколько сильно
они пострадали во время пандемии? И какие меры поддержки им оказали и
будут оказывать дальше?
[url=https://33live.ru/novosti/17-06-2021-ugrozu-tretej-volny-koronavirusnoj-infekcii-kommentiruet-alla-matyushkina-upolnomochennyj-po-zashhite-prav-predprinimatelej.html]Угрозу третьей волны коронавирусной инфекции комментирует Алла Матюшкина, уполномоченный по защите прав предпринимателей[/url] - Готовы ли к ней предприниматели Владимирской области? Насколько сильно
они пострадали во время пандемии? И какие меры поддержки им оказали и
будут оказывать дальше?