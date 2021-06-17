Готовы ли к ней предприниматели Владимирской области? Насколько сильно они пострадали во время пандемии? И какие меры поддержки им оказали и будут оказывать дальше?

Готовы ли к ней предприниматели Владимирской области? Насколько сильно они пострадали во время пандемии? И какие меры поддержки им оказали и будут оказывать дальше? В интервью "Вестям" рассказала Алла Матюшкина, уполномоченный по защите прав предпринимателей во Владимирской области.