После выхода на пенсию он преподавал в ряде ВУЗов.

Скончался бывший председатель Владимирского областного суда Юрий Беспалов. Он умер 16 июня. Об этом сообщили в областном суде.Юрий Федорович родился в 1958 году в Пензенской области. Окончил Саратовский юридический институт имени Курского. Имеет учёную степень доктора юридических наук.С 1984 по 2001 год занимал различные посты в Гусь-Хрустальном городском суде, Фрунзенском районном суде Владимира и Владимирском областном суде. До марта 2007 года работал в Мосгорсуде. В 2007 году стал председателем Владимирского областного суда. В этой должности он проработал полтора года. После выхода на пенсию преподавал в ряде ВУЗов.В последнее время Юрий Беспалов проживал за пределами Владимирской области.Редакция «33Live.Ru» выражает искренние соболезнования родным и близким Юрия Федоровича. Светлая ему память.