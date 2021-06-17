16 июня в 22:40 возле здания администрации Владимирской области появился автомобиль скорой помощи с пациентом, у которого было подозрение на коронавирус. На парковке перед Белым домом фельдшер ..

16 июня в 22:40 возле здания администрации Владимирской области появился автомобиль скорой помощи с пациентом, у которого было подозрение на коронавирус. На парковке перед Белым домом фельдшер дала интервью «Известиям».По словам медработника, она привезла умирающего мужчину к обладминистрации, потому что ни один из ковидариев региона не согласился его принять, ввиду отсутствия мест. Позднее в своем ролике девушка сообщила, что нашлось место в Муроме.Как сообщает пресс-служба губернатора об инциденте было доложено Владимиру Сипягину. Он поручил департаменту здравоохранения и департаменту безопасности провести проверки вышеизложенной информации.В частности, предстоит выяснить, действительно ли пять инфекционок отказали в госпитализации больного.«Если это так, то необходимо установить кто именно отказал в госпитализации и на каком основании. Виновные будут привлечены к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения. Лица, которые так отнеслись к больному, недостойны медицинской профессии», - подчеркнули в пресс-службе главы региона.С главврачей медучреждений, где по сообщению фельдшера был получен отказ, взяты письменные объяснения. Также был опроше главный врач Станции скорой медицинской помощи.Проверяющие изучили записи с камер видеонаблюдения. Полученные данные, по их мнению, порождают целый ряд вопросов и к медикам, организовавшим акцию.«Первый связан с тем, что камеры зафиксировали приезд автомобиля МИЦ «Известия» в 23:08, то есть менее чем через полчаса после появления кареты СМП. Предельно оперативно для федерального телеканала, не имеющего штаба во Владимирской области», - сообщили в обладминистрации.По информации Белого дома, по приезду к администрации из машины скорой помощи вышли три человека, предположительно - вся бригада,. Следовательно, тяжёлый, по словам фельдшера, пациент мог быть оставлен медиками в автомобиле совершенно один.«Уже получив подтверждение от муромского госпиталя о готовности принять пациента, вместо того чтобы экстренно доставить его в медучреждение, фельдшер продолжает давать интервью», - восстанавливают хронологию произошедшего в пресс-службе администрации Владимирской области.Ночью пациента привезли в инфекционный корпус на базе Муромской горбольницы № 3. Он поступил в тяжёлом состоянии, с жалобами на слабость и одышку. Проводится необходимая инфузионная и противовирусная терапия, обеспечена респираторная поддержка увлажнённым кислородом. Окончательный диагноз на данный момент не поставлен.«Об итогах проверки и о принятых решениях будет сообщено дополнительно», - резюмировали в обладминистрации.