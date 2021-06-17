Во Владимирской области вновь активизировано создание коечного фонда для лечения пациентов с Covid-19. 18 июня на базе терапевтического и пульмонологического отделений Городской больницы №2

Во Владимирской области вновь активизировано создание коечного фонда для лечения пациентов с Covid-19. 18 июня на базе терапевтического и пульмонологического отделений Городской больницы №2 г.Владимира открывается ковидный госпиталь на 70 коек. Госпитализация пациентов по профилям «терапия» и «пульмонология» приостановлена. Больные, которые нуждаются в помощи в стационарных условиях по этим двум направлениям, получат лечение в больнице