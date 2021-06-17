В городе Струнино Александровского района огнеборцы тушат крупный пожар. Как сообщают в МЧС, на улице Островского загорелось производственное здание по изготовлению пиломатериалов (брус).

В городе Струнино Александровского района огнеборцы тушат крупный пожар. Как сообщают в МЧС, на улице Островского загорелось производственное здание по изготовлению пиломатериалов (брус). На место оперативно прибыла большая группировка пожарных. По прибытии было установлено, что горит два цеха, котельная и готовая продукция на общей площади 9250 квадратных метров. На место в настоящее время дополнительно следуют