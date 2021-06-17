В отношении 63-летнего и 25-летнего водителей завершены расследования уголовных дел. Они нарушили правила дорожного движения, которые повлекли причинение тяжкого вреда здоровью. По данным

В отношении 63-летнего и 25-летнего водителей завершены расследования уголовных дел. Они нарушили правила дорожного движения, которые повлекли причинение тяжкого вреда здоровью. По данным регионального УМВД, 63-летний обвиняемый, управляя автомобилем «ХОНДА CR-V», двигался по дороге в поселке, в котором проживает. При повороте налево водитель не убедился в безопасности маневра и столкнулся с мопедом. В результате 17-летний пассажир