Водители, не убедившись в безопасности совершаемых маневров, совершили ДТП, в результате которых пострадали люди.

Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» завершены расследования уголовных дел в отношении 25 и 63-летнего жителей Гусь-Хрустального района. Мужчины обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожногодвижения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).63-летний обвиняемый, управляя автомобилем «ХОНДА CR-V», двигался по дороге в поселке, в котором проживает. При повороте налево, водитель не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с двигающимся во встречном направлении мопедом.В результате дорожно-транспортного происшествия 17-летний пассажир мопеда получил телесные повреждения, его здоровью был причинен тяжкий вред.Аналогичное дорожно-транспортное происшествие произошло на 368 км автодороги вблизи деревни Нечаевская Гусь-Хрустального района. 25-летний водитель автомобиля «Nissan Almera» при обгоне транспортного средства выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым рефрижератором «ISUZU».В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получила 19-летняя пассажирка автомобиля «Nissan».В настоящее время материалы уголовных дел с утвержденными обвинительными заключениями переданы в суд для рассмотрения по существу.Санкцией ч. 1 ст. 264 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.