Сотрудники прокуратуры выехали с проверкой в поселок Белая Речка Кольчугинского района. В ходе нее в кафе нашли алкоголь без маркировки. На индивидуального предпринимателя возбудили два

Сотрудники прокуратуры выехали с проверкой в поселок Белая Речка Кольчугинского района. В ходе нее в кафе нашли алкоголь без маркировки. На индивидуального предпринимателя возбудили два административных дела за оборот алкоголя без соответствующей маркировки и оборот этилового спирта без сопроводительных документов. Владельца кафе оштрафовали на 20 тысяч рублей, также из оборота изъяли всю немаркированную алкогольную продукцию.