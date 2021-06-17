Его оштрафовали на 20 тысяч рублей.

В Кольчугинском районе посетителей кафе «Каспий» поили опасным алкоголем. К такому выводу пришла местная межрайонная прокуратура.В ходе проверки выяснилось, что индивидуальный предприниматель по фамилии Азизов хранил в помещении своего заведения, расположенного в посёлке Белая Речка, немаркированную алкогольную продукцию.В отношении мужчины возбудили два административных дела. По результатам их рассмотрения он оштрафован на 20 тысяч рублей.Контрафактную «сивуху» изъяли из оборота.