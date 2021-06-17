ЧП случилось в районе одиннадцати часов вечера 16 июня. В микрорайоне Заря загорелся производственный цех по деревообрабатывающим материалам. По информации пресс-службы регионального МЧС,

ЧП случилось в районе одиннадцати часов вечера 16 июня. В микрорайоне Заря загорелся производственный цех по деревообрабатывающим материалам. По информации пресс-службы регионального МЧС, пожарным позвонили поздно – в 23.50 , и на момент их приезда существовала угроза возгорания в соседнем строении. Пожарные не дали огню распространиться на соседний цех и ликвидировали пожар на площади 480