Завершено расследование уголовного дела в отношении 28 и 59-летнего местных жителей. Мужчин обвиняют в краже. По данным регионального УМВД, в апреле текущего года мужчины слили 150 литров

Завершено расследование уголовного дела в отношении 28 и 59-летнего местных жителей. Мужчин обвиняют в краже. По данным регионального УМВД, в апреле текущего года мужчины слили 150 литров дизельного топлива из цистерны, которая стояла на территории их предприятия. Установить подозреваемых помогли очевидцы. После работники признались, что хотели продать топливо, но, не найдя покупателей, просто его вылили.