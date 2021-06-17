Его тушили семь пожарных и 22 единицы техники.

В Коврове сгорел деревообрабатывающий цех площадью 480 квадратных метров.Вечером 16 июня в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре на территории деревообрабатывающего цеха.В по прибытии подразделений ведомства в микрорайон «Заря»наблюдалось открытое горение производственных помещений. Пожарные не дали огню распространиться на соседнее здание и потушили пламя на площади 480 квадратных метров.«В результате сгорел цех по производству прессованных опилок, трактор и погрузчик. Погибших и пострадавших нет», - уточнили в пресс-службе МЧС.На вызов выезжали 7 единиц техники и 22 человека личного состава.Причина возгорания – устанавливается.