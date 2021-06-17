Спикер Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Спикер Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.Пресс-секретарь сообщил, что российский лидер готов к встрече с украинским коллегой, однако никаких шагов по организации переговоров сделано не было. Спикер Кремля подчеркнул, что Владимир Путин публично говорил о желании увидеться с Владимиром Зеленским.Глава Украины ранее заявил, что встречи не избежать. По его словам, одной из возможных тем беседы может стать прекращение вооруженного конфликта в Донбассе. Зеленский также предложил российскому президенту встретиться в любой точке самопровозглашенных ЛНР и ДНР.Отметим, что Кремль . Песков напомнил, что конфликт является внутриукраинским и не касается России. Пресс-секретарь добавил, что Путин будет говорить с коллегой только о развитии и перспективах двусторонних отношений.В мае власти Украины , так как Минские соглашения в действующей редакции их не устраивали. Помимо этого, Владимир Зеленский предложил ввести новый формат переговоров по Донбассу, который бы шел параллельно с "нормандским".Многие эксперты скептически отнеслись к киевскому проекту. Они полагают, что Владимир Зеленский намеренно откладывает решение конфликта.