В администрации Петушинского района сообщают, что из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом и новых ограничений в Москве, все ближайшие мероприятия в муниципалитете отменяются.

В администрации Петушинского района сообщают, что из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом и новых ограничений в Москве, все ближайшие мероприятия в муниципалитете отменяются. Петушинский район находится в пятерке лидеров по заболеваемости Covid-19 в регионе. По данным оперативного штаба, на 10 тысяч местных жителей приходится 350,5 зараженных, когда в среднем по Владимирской области этот показатель составляет 246,8