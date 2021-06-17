На заболоченном берегу Оки в подмосковном Ступино отдыхающие заметили женское тело, передает сайт . Прибывшие на место представители власти зафиксировали на груди и животе несчастной ..

На заболоченном берегу Оки в подмосковном Ступино отдыхающие заметили женское тело, передает сайт "". Прибывшие на место представители власти зафиксировали на груди и животе несчастной множество следов от удара ножом.Удалось установить личность жертвы. Погибшей оказалась приехавшая из Узбекистана девушка 1994 года рождения. Ее убийцу ищут.