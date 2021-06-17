Сотрудники прокуратуры провели проверку, соблюдаются ли в Селивановском районе жилищные права детей-сирот. Установлено, что местная жительница включена в список лиц из числа детей-сирот и

Сотрудники прокуратуры провели проверку, соблюдаются ли в Селивановском районе жилищные права детей-сирот. Установлено, что местная жительница включена в список лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Эта категория нуждается в жилом помещении на территории Владимирской области. Обеспечить жильем сироту должна была администрация района, однако этого не сделала. Прокурор подал иск в суд