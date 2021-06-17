Теперь их семеро. В демонстрационном вольере в деревне Савинская пополнение.

Теперь их семеро. В демонстрационном вольере в деревне Савинская пополнение."У нас родился теленок! И это первый зубр, родившийся в стенах демонстрационного вольера", написали сотрудники в пабликеВ январе из Муромского заказника привезли в вольер уже беременную самку, так что этого пополнения осень ждали. Теленок выглядит здоровым, правда, пока его пол нам не удалось определить - мама не пускает близко работников вольера.Напомним, в марте "Вести" сообщали, что питомник у деревни Савинская в Гусь-Хрустальном районе в ближайшее время из госзаказника "Муромский". Четырех самок и телёнка поселили здесь еще в январе. Савинский вольерный комплекс стал новым туристическим объектом нацпарка «Мещёра» - увидеть краснокнижных зверей здесь можно с близкого расстояния. Первостепенная же задача вольера - размножение зубров с последующим расселением.