Авария произошла днем 16 июня. По информации ГИБДД, в Струнине на улице Фрунзе 45-летний водитель “УАЗ Патриот” сбил 86-летнюю женщину. Она шла по краю проезжей части. В результате пешеход

Авария произошла днем 16 июня. По информации ГИБДД, в Струнине на улице Фрунзе 45-летний водитель “УАЗ Патриот” сбил 86-летнюю женщину. Она шла по краю проезжей части. В результате пешеход получила два перелома – правого бедра и предплечья. Женщину госпитализировали в больницу. /Фото: Подслушано в Струнино/