Авария произошла днем 16 июня. По информации ГИБДД, в Струнине на улице Фрунзе 45-летний водитель “УАЗ Патриот” сбил 86-летнюю женщину. Она шла по краю проезжей части. В результате пешеход
<a href="https://33live.ru/novosti/17-06-2021-v-strunine-voditel-uaza-sbil-86-letnyuyu-zhenshhinu-kotoraya-shla-po-krayu-dorogi.html" target="_blank">В Струнине водитель “УАЗа” сбил 86-летнюю женщину, которая шла по краю дороги</a> - Авария произошла днем 16 июня. По информации ГИБДД, в Струнине на улице Фрунзе 45-летний водитель “УАЗ Патриот” сбил 86-летнюю женщину. Она шла по краю проезжей части. В результате пешеход
[url=https://33live.ru/novosti/17-06-2021-v-strunine-voditel-uaza-sbil-86-letnyuyu-zhenshhinu-kotoraya-shla-po-krayu-dorogi.html]В Струнине водитель “УАЗа” сбил 86-летнюю женщину, которая шла по краю дороги[/url] - Авария произошла днем 16 июня. По информации ГИБДД, в Струнине на улице Фрунзе 45-летний водитель “УАЗ Патриот” сбил 86-летнюю женщину. Она шла по краю проезжей части. В результате пешеход