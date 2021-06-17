В древнем Юрьеве-Польском преображается сквер Юрия Долгорукого. По проекту Формирование комфортной городской среды город получил средства из федеральной и областной казны. Это 15 с половиной миллионов рублей, ещё 814 тысяч добавил местный бюджет.

В древнем Юрьеве-Польском преображается сквер имени Юрия Долгорукого. По проекту "Формирование комфортной городской среды" город получил средства из федеральной и областной казны. Это 15 с половиной миллионов рублей, ещё 814 тысяч добавил местный бюджет.И на этих кадрах можно наглядно увидеть преображение сквера Юрия Долгорукого на эти средства - там подключено дополнительное освещение, которое уже успели оценить в сумерках. Установлены новые скамьи и урны. И, как можно увидеть, работы по благоустройству ещё продолжаются. Жители Юрьева-Польского рады - появляется обновлённое место для отдыха.