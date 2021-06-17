Ему ввели отечественный препарат.

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин 17 июня от коронавируса. Ему ввели первый компонент вакцины.Во время , которая состоялась 16 июня, глава региона призвал жителей активнее вовлекаться в процесс иммунизации.Напомним, что в январе текущего года Владимир Владимирович сам ковидом. Из-за осложнений его были вынуждены госпитализировать.По его словам, вакцинация позволит блокировать в регионе.Сейчас для жителей Владимирской области доступны три зарегистрированных в РФ препарата от COVID-19: «Спутник V», «ЭпиВак» и «КовиВак».По информации на 16 июня, первую инъекцию ввели почти 117 тысячам человек. Второй компонент получили более 98 тысяч владимирцев.