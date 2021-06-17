По мнению главы региона, чиновников стоит оценивать не по прописке, а по профессиональным качествам.

Владимир Сипягин высказался о своём отношении к формулировке, которую применяют к приезжим чиновникам – «варяг».«Свежий взгляд на проблему всегда имеет положительный эффект. Многие люди уже давно работают без привязки к конкретному региону. Я считаю, что слово «варяг» не совсем правильное. Взять хотя бы соседей. В других областях много госслужащих, которые приехали работать из другого субъекта. У них есть свой опыт, связи, контакты, а это важнейшие критерии при подборе кадров. Новые люди – новые возможности», - пояснил губернатор.По мнению главы региона, их стоит оценивать не по прописке, а по профессиональным качествам.«Как вы могли заметить, под взаимодействия с правоохранительными органами попадают почему-то местные, а не варяги», – подчеркнул он.Ранее глава департамента безопасности Белого дома Вадим ГорожаниновОн вспомнил известное пренебрежительное московское обращение к заезжим – «лимитА». Так, со слов нынешнего главного антикоррупционера области, его называли в столице, когда он поступал в военное училище.«Если честно, то для меня это очень оскорбительно. Своей работой мы не заслужили, чтобы называться «варягами», - отметил в конце 2020 года Вадим Горожанинов.