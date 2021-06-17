Владимир Сипягин выделил 9,7 млн рублей на ремонт квартир для 17 семей в Александрове. Как сообщили в пресс-службе губернатора, на эти средства отремонтируют 20 помещений. Помощь в решении ..

Владимир Сипягин выделил 9,7 млн рублей на ремонт квартир для 17 семей в Александрове.Как сообщили в пресс-службе губернатора, на эти средства отремонтируют 20 помещений.Помощь в решении житейских вопросов пострадавшим от пожара оказывают специалисты районной администрации, департамента соцзащиты населения и контрольного комитета.«В доме, где сгорела крыша зарегистрировано 150 человек. К настоящему моменту 42 человека, 12 семей, расселены в маневренное жильё», - пояснили в администрации Владимирской области.Четыре семьи уже приступили к сбору документов для оформления социального контракта. Двоих детей обеспечат бесплатными путёвками в загородный оздоровительный лагерь. Один жилец оформляется для помещения в Дом ветеранов.Между администрацией области и одним из местных кафе заключён договор об обеспечении людей горячей едой.По данным на 16 июня, 15 жильцов получили по 10796 рублей материальной помощи.Напомним, что в ночь на 12 июня в пятиэтажном доме кровля. Общая площадь пожара, по данным МЧС, составила 900 квадратных метров. Из многоквартирного дома эвакуировали 86 человек, в том числе 10 детей. К счастью, жертв удалось избежать.