Острая нехватка мест в ковидных госпиталях вынудила фельдшеров скорой помощи пойти на крайние меры. В ночь с 16 на 17 июня медики не смогли госпитализировать пациента с подозрением на ковид.

Острая нехватка мест в ковидных госпиталях вынудила фельдшеров скорой помощи пойти на крайние меры. В ночь с 16 на 17 июня медики не смогли госпитализировать пациента с подозрением на ковид. По словам фельдшера, больной был в крайне тяжелом состоянии: сатурация 50, низкое давление. При этом старший врач смены порекомендовал бригаде ехать в больницу №6 и