Спасти от смерти рядовых граждан. Медики городской станции скорой помощи последовали примеру омских коллег и привезли тяжелого ковидного пациента к зданию областной администрации. В

Спасти от смерти рядовых граждан. Медики городской станции скорой помощи последовали примеру омских коллег и привезли тяжелого ковидного пациента к зданию областной администрации. В больницах отказались госпитализировать этого больного, сославшись на отсутствие свободных коек. РЕПЛИКА ФЕЛЬДШЕРА НА ЛЮБИТЕЛЬСКОМ ВИДЕО:Ситуация, когда у пациента сатурация 50 на кислороде, дай Бог, 80. У него низкое давление. Но во