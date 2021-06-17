Пожелания надзорного органа будут рассмотрены на ближайшем заседании регионального оперштаба.

Владимирский Роспотребнадзор рекомендовал администрации Владимирской области вернуть часть запретов, отменённых ранее. Речь идёт о выпускных балах, проведении массовых мероприятий на свежем воздухе, любых развлекательных программ в заведениях общепита.16 июня надзорный орган направил на имя губернатора региона свои рекомендации.«Уже сейчас нам звонят родители 11-классников, которые интересуются вопросом о выпускных вечерах. Мы говорим, что вряд ли их разрешат», - сообщила официальный представитель Роспотребнадзора Марина Колтунова.Интересно, что многие бары и рестораны уже забронированы, внесена предоплата.Ещё одна мера может коснуться пребывания детей в торговых и развлекательных центрах без родителей. Как и раньше их нахождение в ТЦ могут запретить.Ещё ведомство намерено рекомендовать перевести 30% сотрудников на удалёнку.Пожелания надзорного органа будут рассмотрены на ближайшем заседании регионального оперштаба.Между тем, власти Петушинского района решением местного штаба уже все массовые мероприятия.Напомним, что 16 июня во время пресс-конференции Владимир Сипягин , что пока не намерен вводить ограничения по примеру соседних регионов.Добавим, что за минувшие сутки ковидом 56 человек, что на 4 больше, чем днём ранее.