Пожелания надзорного органа будут рассмотрены на ближайшем заседании регионального оперштаба.
Владимирский Роспотребнадзор рекомендовал администрации Владимирской области вернуть часть запретов, отменённых ранее. Речь идёт о выпускных балах, проведении массовых мероприятий на свежем воздухе, любых развлекательных программ в заведениях общепита.
16 июня надзорный орган направил на имя губернатора региона свои рекомендации.
«Уже сейчас нам звонят родители 11-классников, которые интересуются вопросом о выпускных вечерах. Мы говорим, что вряд ли их разрешат», - сообщила официальный представитель Роспотребнадзора Марина Колтунова.
Интересно, что многие бары и рестораны уже забронированы, внесена предоплата.
Ещё одна мера может коснуться пребывания детей в торговых и развлекательных центрах без родителей. Как и раньше их нахождение в ТЦ могут запретить.
Ещё ведомство намерено рекомендовать перевести 30% сотрудников на удалёнку.
Пожелания надзорного органа будут рассмотрены на ближайшем заседании регионального оперштаба.
Между тем, власти Петушинского района решением местного штаба уже все массовые мероприятия.
Напомним, что 16 июня во время пресс-конференции Владимир Сипягин , что пока не намерен вводить ограничения по примеру соседних регионов.
Добавим, что за минувшие сутки ковидом 56 человек, что на 4 больше, чем днём ранее.