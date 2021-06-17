Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин в поликлинике горбольницы №5 сделал прививку от коронавируса. Ему ввели первый компонент отечественной вакцины. Об этом глава сообщил на ..

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин в поликлинике горбольницы №5 сделал прививку от коронавируса. Ему ввели первый компонент отечественной вакцины. Об этом глава сообщил на своей странице Вконтакте.Напомним, что в январе текущего года Владимир Владимирович сам ковидом. Из-за осложнений его были вынуждены госпитализировать. После болезни он имел антитела, поэтому иммунизацию пришлось отложить на полгода.По информации на 16 июня, первую инъекцию ввели почти 117 тысячам человек. Второй компонент получили более 98 тысяч владимирцев.