Правительство России поручил Министерству энергетики изучить возможность очередной заморозки цен на топливо в стране. Об этом рассказал вице-премьер России Александр Новак. Для этого ..

Правительство России поручил Министерству энергетики изучить возможность очередной заморозки цен на топливо в стране. Об этом рассказал вице-премьер России Александр Новак.Для этого властям будет необходимо договориться с компаниями-поставщиками бензина. Чиновникам предстоит разработать свои предложения по этому вопросу в течение одной-двух недель. Новак добавил, что для сдерживания цен могут быть приняты и другие меры, в частности, – ограничение экспорта топлива, сообщает телеканал "".