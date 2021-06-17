17.06.2021

2021-06-17 10:05:04

Во Владимире будет ограничено движение по улице Девической

С 18 по 20 июня будет перекрыта улица Девическая.



В целях обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения фестиваля «ПряхаФест» с 10.00 18 июня до 22.00 20 июня будет ограничено движение всех видов транспорта по улице Девической на участке от улицы 2-й Никольской до улицы Княгининской.



Объезд транспорта будет осуществляться по улицам Никитской, 2-й Никольской, Ильича.