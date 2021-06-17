Во Владимире маршрут №13С обслуживает новый перевозчик – компания «Транссовт». График движения общественного транспорта остался без изменений. Напомним, что ранее пассажиров от Тандема в ..

Во Владимире маршрут №13С обслуживает новый перевозчик – компания «Транссовт». График движения общественного транспорта остался без изменений. Напомним, что ранее пассажиров от Тандема в Лунево возила компания «АДМ».Что касается других бывших маршрутов предприятия, то №7С отдали ООО «ОКТО». Маршрут №27 - «Владимирпассажиртрансу».Интервалы движения автобусов по 7С теперь увеличены с 8-15 минут до 10-20 минут, а вечером до 30 минут. По №27 – с 15-25 минут до 33-64 минут.Напомним, что «АДМ», некогда самый крупный перевозчик во Владимире, на обслуживание семи маршрутов. Позднее организация принимать к оплате единый проездной билет.