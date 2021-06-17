Подследственному грозит штраф до 200 тысяч рублей, обязательные, исправительные или принудительные работы, либо колония - на срок до пяти лет.

Во Владимире «угонщик» автомобиля сдал чужой «ВАЗ» в металлолом за семь тысяч рублей.Отечественный автомобиль несколько лет простоял в гараже одного из кооперативов, расположенного на территории областного центра. Когда хозяйка захотела утилизировать машину, она не обнаружила её на месте стоянки. После этого женщина пошла в полицию и заявила о пропаже.Как сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области, в ходе оперативно-разыскных мероприятий была установлена личность подозреваемого, которым оказался 66-летний мужчина.«Обнаружив в гараже разбитый автомобиль, злоумышленник подумал, что он бесхозный. В результате владимирец решил сдать его в чермет, за что выручил семь тысяч рублей», - пояснили в пресс-службе ведомства.Расследование уголовного дела завершено. Подследственному грозит штраф до 200 тысяч рублей, обязательные, исправительные или принудительные работы, либо колония - на срок до пяти лет.