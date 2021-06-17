С 18 июня компания АДМ, которая еще недавно была основным городским перевозчиком, отказалась еще от шести маршрутов. В результате, у нее осталось только два городских направления - №26 и №28. Причиной отказа в компании называют истечение сроков контракта.

С 18 июня компания АДМ, которая еще недавно была основным городским перевозчиком, отказалась еще от шести маршрутов. В результате, у нее осталось только два городских направления - №26 и №28. Причиной отказа в компании называют истечение сроков контракта.В пресс-службе городской администрации отметили, что достигнуты договоренности об обслуживании пассажиров на маршрутах №№ 15, 20-С, 21-С и 22 другими городскими транспортными предприятиями.С 18 июня вместо указанных маршрутов вводятся временные маршруты №№ 19-С и 30-С.Также вместо автобусных маршрутов № 20-С «Пиганово - гипермаркет «Глобус» и № 22 «Спасское - гипермаркет «Глобус» организован временный автобусный маршрут № 30-С «Площадь Победы - Спасское - Пиганово - Рябинка». Время работы с 05.30 до 22.00 часов. Интервал движения 20 минут.Вместо маршрутов № 15 и № 21-С организован временный маршрут № 19-С «Площадь Победы - Энергетик - Рябинка». Время работы с 05.30 до 22.00 часов. Интервал движения 15 минут.Автобусные маршруты № 22-С «Мосино - Рябинка», № 29-С «Энергетик - ул. Почаевская - Энергетик» и № 33-С «Пиганово - ул.Гагарина - Пиганово» продолжают свою работу в обычном режиме.Все маршруты обслуживаются автобусами большого класса. Единые проездные билеты и проездные билеты для льготных категорий граждан действуют на временно введенных автобусных маршрутах в полном объеме.