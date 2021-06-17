16 водителей привлечены к административной ответственности в результате профилактического мероприятия.

16 июня в областном центре отдельная специализированная рота ДПС ГИБДД УМВД России по Владимирской области провела массовую проверку по профилактике и пресечению фактов управления транспортными средствами, в которых водители или пассажиры не пристёгнуты ремнями безопасности.В результате рейда было выявлено 16 правонарушений. В двух случаях нарушения допущены водителями автобусов.Правонарушители привлечены к установленной законом ответственности.С автолюбителями проведены профилактические беседы, в ходе которых инспекторы напомнили, что ремень – один из основных элементов пассивной безопасности как для водителя, так и для пассажиров, так же о том, что статьей 12.6 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации за нарушение требований предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере 1000 рублей.Сотрудники полиции призвали водителей к гражданско-правовой сознательности, соблюдению Правил дорожного движения и технического регламента.