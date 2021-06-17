Во избежание дальнейшего разрушения его укрепили бетоном.

Через пять дней после демонтажа статую вернули на улицу Георгиевскую к музею «Старая аптека». Арт-объект увозили на ремонт. Во избежание дальнейшего разрушения его укрепили бетоном. Аптекаря временно запретили трогать пока не застынет смесь.Напомним, что дождь подмыл опору скульптуры, и она покосилась. Постарались и владимирские вандалы, которые любят залезать «фармацевту» на руки и фотографироваться.Достопримечательность появилась во Владимире во время благоустройства туристической улицы Георгиевской в августе 2015 года. Автором является заслуженный художник России Игорь Черноглазов.