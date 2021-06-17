Приходит "новый русский" в мебельный магазин и спрашивает продавца:
- Слышь, пацан, у вас хлеб есть?
- Нет. Мы мебелью торгуем. Шкафчик вас не интересует?
- Зачем мне шкафчик? Ты мне че, хлеба не продашь?
- Очень жаль, но нет, не продам.
- Так, я что, от тебя прямо так вот без хлеба и уйду?
- Ну вы поймите...
"Новый русский" все понял и врезал продавцу по морде. На другой день стоит продавец с разбитой мордой, опять заходит "новый русский", и вся история повторяется. Третий день начинается точно так же. Снова прируливает "новый русский":
- Слышь, пацан...
Продавец трясущимися руками выкладывает на прилавок хлебушек:
- Пожалуйста, вот специально для вас белый, вот черный. Батончик не желаете? А вот булочки, свежайшие просто.
- Да не, пацан, я хлеб уже в апте
еще анекдот!