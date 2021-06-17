К койкам подведён кислород и 18 современных аппаратов ИВЛ.

Во Владимире на базе терапевтического и пульмонологического отделений горбольницы №2 18 июня развернут ковидарий на 70 мест. Напомним, что буквально вчера во время своей пресс-конференции Владимир Сипягин объявил, что у властей есть план по увеличению коечного фонда для пациентов с ковидом.«К койкам подведён кислород и 18 современных аппаратов ИВЛ. Госпитализация в терапевтическое и пульмонологическое отделения приостановлена. Пациентов будут переводить в Городскую клиническую больницу №5», - сообщил главный врач Михаил Суханов.Напомним, что 10 июня в Коврове уже открыли 25 дополнительных коек.После открытия ковидного госпиталя количество коек увеличится до 898.Напомним, что в конце прошлого года региональная система здравоохранения развернула 1905 коек для лечения заболевших опасной инфекцией.