«АДМ» отказалась обслуживать четыре маршрута.

В связи с тем, что ООО «АДМ» отказалась с 18 июня обслуживать автобусные маршруты №№ 15, 20 С, 21 С и 22, во Владимире ввели временные - №№ 19 С и 30 С.Автобусы № 30 С будут курсировать по следующим остановкам: «Площадь Победы - Спасское - Пиганово - Рябинка». Время работы с 05:30 до 22:00/ Интервал движения составит 20 минут.Маршрут № 19 С: «Площадь Победы - Энергетик - Рябинка». Время работы аналогичное. Промежутки движения - 15 минут.№ 22 С продолжат работу в обычном режиме: «Мосино - Рябинка», № 29-С «Энергетик - ул. Почаевская - Энергетик» и № 33-С «Пиганово - ул.Гагарина - Пиганово».«Единые проездные билеты и льготный проезд действуют в полном объёме», - пояснили в горадминистрации.Что касается «АДМ», то у предприятия на обслуживании остаются только рейсы №26 и 28.Напомним, что «АДМ», некогда самый крупный перевозчик во Владимире, в начале июля на обслуживание семи маршрутов. Позднее организация принимать к оплате единый проездной билет.