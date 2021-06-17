Из-за жаркой и сухой погоды с 18 июня на территории Владимира вводится особый противопожарный режим. В этот период установлен запрет на посещение лесов, разведение костров, проведение

Из-за жаркой и сухой погоды с 18 июня на территории Владимира вводится особый противопожарный режим. В этот период установлен запрет на посещение лесов, разведение костров, проведение пожароопасных работ, сжигание мусора и сухой растительности. Последнее касается в том числе дачных и садовых участков. За нарушения накладываются штрафы от 2000 рублей на граждан и до 200000 рублей