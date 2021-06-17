Всего с начала пандемии в регионе COVID-19 выявлен у 34 373 человек.

Во Владимирской области на 17 июня подтверждено 56 новых случаев заражения коронавирусом, что на четыре больше, чем днём ранее. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 13 горожан. Ещё 7 жителей подхватили опасную инфекцию в Гусь-Хрустальном, 5 - в Ковровском, по 4 - в Муромском, Петушинском и Камешковском районах. По два пациента с ковидом прибавилось в Вязниковском, Суздальском, Судогодском, Юрьев-Польском Меленковском, Александровском и Киржачском районах. По одному инфицированному выявили в Собинском, Селивановском, Гороховецком, Кольчугинском районах и ЗАТО Радужный.Всего с начала пандемии в регионе COVID-19 выявлен у 34 373 человек. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 7832 случаев во Владимире, 4154 - в Гусь-Хрустальном районе, 3774 - в округе Муром.Напомним, что на 16 июня в регионе 88 коек для больных коронавирусом. Власти сообщили, что намерены увеличивать количество мест.Губернатор Владимир Сипягин во время пресс-конференции , что область готоваДорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.