90 процентов детских путевок в оздоровительные детские лагеря компенсируют из регионального бюджета – во Владимирской области запустили региональный кэшбэк. На эти цели дополнительно

90 процентов детских путевок в оздоровительные детские лагеря компенсируют из регионального бюджета – во Владимирской области запустили региональный кэшбэк. На эти цели дополнительно выделили 26 миллионов рублей. Данной суммой оплатят 12,5 тысяч путевок. Таким образом, владимирский кэшбэк − это путевка, приобретенная родителями за 10 процентов от ее стоимости. В настоящее время в программу кэшбека вошли