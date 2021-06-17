Цель проекта - формирование навыков безопасного поведения детей на городских улицах и снижение количества ДТП с участием несовершеннолетних.

ОГИБДД ОМВД России по Петушинскому району Владимирской области совместно с литературно-эстетическим центром разработали проект «Школа юного пешехода». Цель проекта - формирование навыков безопасного поведения детей и подростков на городских улицах и снижение количества ДТП с участием несовершеннолетних.Первые занятия уже прошли в нескольких школьных лагерях.В рамках занятий полицейские и сотрудники ДЛЭЦ провели для ребят познавательный час «Для всех без исключения есть правила движения!».Ребятам рассказали, когда и почему возникла необходимость упорядочить передвижение пешеходов и транспорта по улицам, когда появились светофоры, тротуары и дорожные знаки.Школьникам напомнили, что осторожность, внимательность и строгое соблюдение Правил дорожного движения помогут избежать опасных ситуаций на дорогах.В ходе мероприятия дети отвечали на вопросы викторины «Литературный транспорт», принимали участие в подвижной игре и смотрели мультфильмы «Дорожная азбука».В завершение школьникам вручили подарки - световозвращающие элементы.Проведение мероприятий «Школы юного пешехода» запланированы и в других пришкольных лагерях.