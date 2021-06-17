Бюджет региона не получит от вырубки ни копейки.

Во Владимирской области для вырубят больше тысячи гектаров леса. Денежной компенсации за лесосеку регион не получит. Древесина останется в собственности компании «Росавтодор». Вырученные от реализации природного богатства средства пойдут на лесовосстановление и возведение автомагистрали.Ранее об этом директор департамента лесного хозяйства Евгений Малышев, а теперь подтвердил заместитель председателя правления ГК «Автодор» Денис Иванов.Для начала участки переводятся в категорию промышленных земель. Компания берёт их в аренду на 50 лет. Древесина остаётся собственностью «Росавтодора», который реализует её на открытой торговой площадке.«Полностью объём вырубленных деревьев определим после инвентаризации и отгрузки. Деньги от продажи тратятся на деятельность госкомпании», - уточнил Денис Иванов.Для восстановления лесов, взамен вырубленных, в регионе определены участки общей площадью 1,2 тысячи гектаров. Опять же – высадка производится по результатам торгов, на которых определяется подрядчик. Далее компания-победитель в соответствии с проектом приступает к озеленению территории.Добавим, что 16 июня на заседании регионального экологического совета глава департамента лесного хозяйства Евгений Малышев сказал, что предложения о лесовосстановлении отправлялись во все муниципалитеты.«Откликнулся только Владимир. Остальные ответили, что у них нет свободных территорий», - резюмировал он.