На четыре больше чем накануне. За последние двое суток статистика резко пошла вверх. Так и до новых противоэпидемических ограничений недалеко. За всё время пандемии во Владимирской области

На четыре больше чем накануне. За последние двое суток статистика резко пошла вверх. Так и до новых противоэпидемических ограничений недалеко. За всё время пандемии во Владимирской области уже 34 373 инфицированных. В лидерах по приросту по-прежнему Владимир (и здесь у нас тоже статистика ползёт вверх. + 13 заболевших за сутки ). Вчера прибавка составляла +