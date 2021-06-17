17.06.2021

2021-06-17 10:20:04

Во Владимирской области за сутки выявлено 56 случаев коронавируса

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 17 июня 2021 года лабораторно подтверждено 56 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.



13 случаев Владимире, 7 сл. в Гусь-Хрустальном, 5 сл. в Ковровском, 4 сл. в Муромском, 4 сл. в Петушинском, 4 сл. в Камешковском, 2 сл. в Вязниковском, 2 сл. в Суздальском, 2 сл. в Судогодском, 2 сл. в Юрьев-Польском 2 сл. в Меленковском, 2 сл. в Александровском, 2 сл. в Киржачском, 1 сл. в Собинском, 1 сл. в Селивановском, 1 сл. в Гороховецком, 1 сл. в г. Радужный, 1 сл. в Кольчугинском).



Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 34 373 случая заболевания.



7832 случаев Владимире, 4154 сл. в Гусь-Хрустальном, 3774 сл. о. Муром, 2465 сл. в Ковровском, 2169 сл. в Александровском, 2019 сл. в Петушинском, 1441 сл. в Юрьев-Польском, 1344 сл. в Вязниковском, 1524 сл. в Кольчугинском, 1285 сл. в Суздальском, 1064 сл. в Собинском, 1081 сл. в Киржачском, 958 сл. в Меленковском, 812 сл. в Камешковском, 755 сл. в Гороховецком, 726 сл. в Селивановском, 536 сл. в Судогодском, 434 сл. в г. Радужном.