Свободно - 131 место.

Во Владимирской области занято почти 85% коек для больных коронавирусом. Об этом АиФ.ru сообщили в пресс-службе администрации.По информации регионального оперштаба, на 17 июня в больницах региона действуют 870 коек для пациентов с COVID-19. Занято -739, свободна − 131. При этом на 16 июня в медучреждениях всего 88 мест.Завтра, 18 июня, на базе горбольницы №2 во Владимире для тяжёлых больных.Добавим, что за минувшие сутки опасную инфекцию 56 человек. За весь период пандемии удалось поставить на ноги 31995 пациентов, за минувшие сутки из больниц выписали 49 человек.За период наблюдения в области отмечено 1239 летальных исходов, за сутки зафиксировано три смерти.