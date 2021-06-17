Ленинским районным судом города Владимира вынесен приговор 43-летнему уроженцу Чеченской республики. Он признан виновным в даче взятки должностному лицу через посредника в значительном размере за совершение заведомо незаконного бездействия.

Ленинским районным судом города Владимира вынесен приговор 43-летнему уроженцу Чеченской республики. Он признан виновным в даче взятки должностному лицу через посредника в значительном размере за совершение заведомо незаконного бездействия.Пять лет назад ему было назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Затем, связи с многочисленными нарушениями, осужденный переведен в федеральное казенное учреждение Т-2 ФСИН России по Владимирской области.Желая иметь более благоприятные условия пребывания в тюрьме и вернуться в исправительную колонию, решил дать взятку должностному лицу спецучреждения. Для этих целей он обратился к своему брату с просьбой посредником.В феврале 2020 года брат осужденного предложил уполномоченному сотруднику Т-2 90 тыс. рублей, на что получил отказ и предупреждение об уголовной ответственности. Но все-таки перечислил указанную сумму денег на банковскую карту, привязанную к номеру телефона.Государственным обвинителем представлены исчерпывающие доказательства, изобличающие подсудимого в совершении преступления. Суд с учетом ранее состоявшегося приговора, назначил подсудимому наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием части наказания в тюрьме, а другой части - в исправительной колонии строгого режима, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Уголовное дело в отношении посредника в даче взятки выделено в отдельное производство.Приговор в законную силу не вступил. Расследование уголовного дела осуществляло СУ СК России по Владимирской области.