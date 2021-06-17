На последнем пленарном заседании весенней сессии спикер Госдумы Вячеслав Володин поблагодарил парламентский пул на освещение работы ГД. Он выразил надежду, что журналисты и депутаты продолжат работу на принципах открытости.

На последнем пленарном заседании весенней сессии спикер Госдумы Вячеслав Володин поблагодарил парламентский пул на освещение работы ГД. Он выразил надежду, что журналисты и депутаты продолжат работу на принципах открытости.«Спасибо вам большое за то, что вы всегда были с нами в это непростое время. Особенно в ситуации, связанной с пандемией", – обратился спикер к журналистам.Володин напомнил, что для работы в ГД аккредитовано более тысячи человек. Он выразил надежду, что принципы открытости и диалога позволят уйти от многих ошибок.Госдума в четверг, 17 июня провела последнее пленарное заседание весенней сессии и текущего созыва. депутатского корпуса подвел спикер Вячеслав Володин.Дума седьмого созыва провела 427 пленарных заседаний, парламентарии рассмотрели более 6,4 тысячи законопроектов. Приняли 41% – 2672 документа, уточнил Володин.Кроме того, депутаты разобрали законодательные завалы – инициативы, оставшиеся с прошлых созывов. Осталось рассмотреть 26 таких документов – 1,3% от того количества, которое досталось седьмой Думе, рассказал спикер.Володин напомнил, что депутаты приняли большое количество социально значимых инициатив, выросло количество законов прямого действия. Парламентарии активизировали диалог с гражданами: за пять лет в Думу поступило в 2,5 раза больше обращений, чем ранее.