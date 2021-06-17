Чемпионату Европы по футболу посвятили туристический слёт воспитанников владимирской АРДИ Свет. Площадкой стал сосновый бор - парк Загородный.

Чемпионату Европы по футболу посвятили туристический слёт воспитанников владимирской АРДИ "Свет". Площадкой стал сосновый бор - парк "Загородный".Слёт "особенных" туристов начался с построения, вноса флагов России и АРДИ "Свет". Ребят приветствовали педагоги и волонтёры. В этом году состязались 3 команды "Зенит", "Дружба" и "Победа". В числе испытаний: бег, баскетбол, хоккей с мячом, а так же кочки, паутина, туннель и пенальти. Спортсменов активно поддерживали болельщики. Футбол занимает особенное место в программе реабилитации. Ребята из АРДИ "Свет" дружат с владимирской командой "Торпедо". Ходят на матчи, а черно-белые проводят зарядку для воспитанников организации. Сейчас ребята дружно болеют за национальную сборную на ЕВРО. Смотрели они и победный матч Россия-Финляндия.