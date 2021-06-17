Употребление излюбленной россиянами черешни в сочетании с некоторыми продуктами может навредить организму. Об этом рассказала врач-эндокринолог и диетолог Татьяна Бочарова. Бочарова ..

Употребление излюбленной россиянами черешни в сочетании с некоторыми продуктами может навредить организму. Об этом рассказала врач-эндокринолог и диетолог Татьяна Бочарова.Бочарова считает, что есть эту ягоду не следует с бобовыми, малиной, вишней, виноградом, сливами, яблоками и цитрусовыми. Кроме того, её не следует употреблять страдающим от гастрита и сахарного диабета. Специалист также напомнила, что суточная норма черешни для взрослого человека составляет 200 граммов, передаёт телеканал "".