Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, возможно ли бесплодие после вакцинации от коронавируса.

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, возможно ли бесплодие после вакцинации от коронавируса.Специалист прокомментировал сообщения о негативном влиянии прививки на репродуктивное здоровье. Во время прямого эфира в "Инстаграм" Проценко заверил, что россиянам не грозит бесплодие после вакцинации от COVID-19. "Абсолютно не понимаю, с чего взят этот вброс", – сказал он.Главный врач больницы в Коммунарке отметил, что препараты от коронавируса созданы на основе технологий, которые применялись ранее и уже доказали свою безопасность. Проценко добавил, что сегодня нет никаких данных о проблемах с репродуктивной системой после прививки, передает РИА Новости.Ранее представители Роспотребнадзора сообщили, что отечественные вакцины против COVID-19 никак не влияют на способность иметь детей. Они заявили, что препараты ("Спутник V", "КовиВак" и "ЭпиВакКорона") прошли все необходимые испытания, и потому беспокоиться о возникновении бесплодия не следует.В начале июня специалисты назвали самые популярные фейки о коронавирусе. Как утверждают аналитики, почти 40% сообщений посвящены теме вреда препаратов (в частности, бесплодию после вакцинации). Еще 23% слухов связаны с "народными средствами" – имбирем и ингаляциями.Еще в феврале ВОЗ назвала недостоверной информацию о том, что людям грозит бесплодие после вакцинации. По словам представителей организации, эти ложные слухи распространяются вокруг "многих разных препаратов".