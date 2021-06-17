159 человек, среди которых 42 ребенка, пострадали от укусов клещей за прошедшую неделю. Всем оказана медицинская помощь в виде удаления клеща и организовано наблюдение. С целью обнаружения

159 человек, среди которых 42 ребенка, пострадали от укусов клещей за прошедшую неделю. Всем оказана медицинская помощь в виде удаления клеща и организовано наблюдение. С целью обнаружения возбудителей инфекций, передаваемых клещами, в лаборатории «Центра гигиены и эпидемиологии» исследовано 29 клещей, доставленных населением. Выявлено 14 случаев клещевого боррелиоза, – информируют в Роспотребнадзоре по Владимирской области. Наш