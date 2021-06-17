Мужчина хотел улучшить условия содержания.

Во Владимире 43-летнего чеченца приговорили к четырём годам колонии за дачу взятки сотруднику колонии.В 2016 году уроженца южной республики приговорили к восьми годам тюрьмы. Позднее из-за систематических нарушений режима его перевели во «Владимирский централ». Желая улучшить условия содержания и перевестись в предыдущую колонию, он решил заплатить за «услугу» сотруднику УФСИН.«Через посредника, в роли которого выступил брат заключённого, в феврале 2020 года было решено передать 90 тысяч рублей. Однако офицер отказался от денег и предупредил об ответственности за такого рода поступки. Осуждённый не внял совету, и перевёл деньги на карту сотрудника по номеру телефона. Последний написал заявление о даче взятки», - сообщили во Владимирской областной прокуратуре.В результате взяткодателю добавили ещё четыре года отсидки. Приговор суда в силу пока не вступил. Дело о посредничестве во мздоимстве выделено в отдельное производство.